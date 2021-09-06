Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В скором времени наказание за езду без ходовых огней и ближнего света, возможно, станет назначаться автоматически, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Эксперт пояснил, что соответствующая статья основана на пункте 19.5. ПДД "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни".

Он напомнил, что обычно в таком случае назначается штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

"Учитывая, что при фото-видеофиксации такое административное наказание, как предупреждение, невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50%", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

По словам Миронова, введение подобной практики не потребует особых затрат и установки новых камер фиксации, поскольку достаточно будет внести изменения в работу существующих.

Ранее сообщалось, что водителям, установившим в автомобиль дополнительные динамики и усилители звука вопреки положениям технического регламента, может грозить штраф в размере 500 рублей.

Как объяснили в МВД, согласно техническому регламенту Таможенного союза, внесением изменений в конструкцию транспортного средства считается установка составных частей и оборудования, не предусмотренных заводской конструкцией автомобиля, которые могут повлиять не безопасность движения.