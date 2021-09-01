Россияне смогут обжаловать выписанные с помощью видеокамер штрафы через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
С 1 сентября 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий автомобилистам обжаловать через портал госуслуг штрафы, которые были выписаны при помощи камер фото- и видеофиксации.
"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", – говорится в Федеральном законе.
Жалобу также можно направить через сайт суда, если есть такая возможность, а копию решения передать с помощью госуслуг.
Также с 1 сентября 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое утверждает правила доставки водителям штрафов с камер через госуслуги.
Отмечается, что постановление будет направляться почтовым отправлением в электронной форме, позже оно отобразиться в личном кабинете пользователя на госуслугах.
Ранее в России вступил в силу закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними, согласно которому граждане смогут по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: