Россияне смогут обжаловать выписанные с помощью видеокамер штрафы через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

С 1 сентября 2021 года в России вступил в силу закон, позволяющий автомобилистам обжаловать через портал госуслуг штрафы, которые были выписаны при помощи камер фото- и видеофиксации.

"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", – говорится в Федеральном законе.

Жалобу также можно направить через сайт суда, если есть такая возможность, а копию решения передать с помощью госуслуг.

Также с 1 сентября 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое утверждает правила доставки водителям штрафов с камер через госуслуги.

Отмечается, что постановление будет направляться почтовым отправлением в электронной форме, позже оно отобразиться в личном кабинете пользователя на госуслугах.

Ранее в России вступил в силу закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними, согласно которому граждане смогут по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.