В РФ предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить лицам с двойным гражданством быть доверенными лицами во время выборов.
В своем обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова политолог напомнил, что действующее законодательство допускает активное участие таких граждан в предвыборной агитации. При этом Орлов указал на другие изменения в законах, ограничивающие иностранное влияние на политические процессы в стране.
"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений", – указал политолог в своем обращении, которое цитирует RT.
Ранее Антон Орлов направил обращение спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением запретить в России сбор подписей за кандидатов в квартирах. Свою инициативу эксперт объяснил тем, что такой подход представляет дискомфорт для граждан.
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