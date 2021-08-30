В РФ предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить лицам с двойным гражданством быть доверенными лицами во время выборов.

В своем обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова политолог напомнил, что действующее законодательство допускает активное участие таких граждан в предвыборной агитации. При этом Орлов указал на другие изменения в законах, ограничивающие иностранное влияние на политические процессы в стране.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений", – указал политолог в своем обращении, которое цитирует RT.

Ранее Антон Орлов направил обращение спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением запретить в России сбор подписей за кандидатов в квартирах. Свою инициативу эксперт объяснил тем, что такой подход представляет дискомфорт для граждан.