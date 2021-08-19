В ГД прокомментировали идею запрета сбора подписей за кандидатов в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о запрете сбора подписей за кандидатов в квартирах прокомментировал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов, сообщает RT.
Депутат считает, что постепенно процедура сбора подписей будет сама по себе переходить в режим цифрового общения.
"Еще пять-десять лет назад все современные цифровые технологии, которые уже стали нашей повседневностью, они были в диковинку. А сегодня у нас и онлайн-голосование, и другие процедуры, о которых мы помыслить не могли", – пояснил он.
Морозов считает, что запреты не нужны, а необходимо подбирать формы, которые будут удобны для собирающих подписи и для тех, кто дает согласие.
По мнению парламентария, переходить на режим цифровой регистрации нужно тогда, когда будет полная уверенность в том, что это работает.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением запретить в России сбор подписей за кандидатов по местам жительства избирателей.
Орлов отметил, что практика посещения квартир избирателей работниками избирательных штабов в преддверии выборов является достаточно распространенной. Как правило, они собирают подписи и раздают агитационные материалы.
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