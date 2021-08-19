В России предложили запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением запретить в России сбор подписей за кандидатов по местам жительства избирателей. Об этом сообщает RT.
Орлов отметил, что практика посещения квартир избирателей работниками избирательных штабов в преддверии выборов является достаточно распространенной. Как правило, они собирают подписи и раздают агитационные материалы.
Однако, по его мнению, такая работа волонтеров начинает представлять серьезный дискомфорт для граждан, когда в избирательном округе имеется большое число конкурирующих кандидатов или претендентов в кандидаты. Кроме того, этим могут воспользоваться злоумышленники, чтобы попытаться проникнуть в жилище под видом активистов.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей", – говорится в письме.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил генпрокурору Игорю Краснову письмо с предложением запретить гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, размещать рекламу в интернете и СМИ. Он отметил, что такие граждане по-прежнему могут законно распространять свои идеи через рекламу.
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