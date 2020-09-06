Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с 7 по 9 сентября из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение в Москве действует с 15:00 7 сентября до 15:00 9 сентября, в Московской области – с 1:00 7 сентября до 1:00 9 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе похолодания в столицу. В понедельник все еще будет тепло – до +23 градусов, однако вторник принесет с собой настоящую осень.

Днем ожидается +16…+18 градусов. В дальнейшем также ожидаются дожди и усиление ветра до 13–15 метров в секунду. В среду, четверг и пятницу температура будет понижаться примерно на один градус.

Однако такая температура все равно будет превышать норму на несколько градусов.

Ранее он рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.