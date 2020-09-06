Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с 7 по 9 сентября из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение в Москве действует с 15:00 7 сентября до 15:00 9 сентября, в Московской области – с 1:00 7 сентября до 1:00 9 сентября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе похолодания в столицу. В понедельник все еще будет тепло – до +23 градусов, однако вторник принесет с собой настоящую осень.
Днем ожидается +16…+18 градусов. В дальнейшем также ожидаются дожди и усиление ветра до 13–15 метров в секунду. В среду, четверг и пятницу температура будет понижаться примерно на один градус.
Однако такая температура все равно будет превышать норму на несколько градусов.
Ранее он рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.
Москвичам пообещали бабье лето
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: