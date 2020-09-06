В Москву на следующей неделе придет осенняя погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комфортная погода в столице скоро закончится, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает RT.

По словам синоптика, уже на следующей неделе погода изменится. Так, в понедельник все еще будет тепло – до +23 градусов, однако вторник принесет с собой настоящую осень.

"Ожидаются облачность, хмурое низкое небо и интенсивные дожди. Днем ожидается +16…+18 градусов. В дальнейшем также ожидаются дожди и усиление ветра до 13–15 метров в секунду. В среду, четверг и пятницу температура будет понижаться примерно на один градус. Днем температура будет колебаться в диапазоне +14…+15 градусов, а ночью – +8…+9", – отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что такая температура все равно будет превышать норму на несколько градусов.

"На самом деле мы забыли, что осень наступает, это действительно прохладное и дождливое время. Не нужно думать, что наступили холода, потому что даже такой температурный фон выше многолетних значений", – заключил Вильфанд.

Ранее он рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода. После дождей должно наступить улучшение, однако сроки специалист не назвал, пояснив, что обычно Гидрометцентр сообщает о бабьем лете за 2-3 дня до его начала.

