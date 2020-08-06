Правкомиссия по русскому языку проведет экспертизу орфографии и пунктуации

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Правительственная комиссия по русскому языку проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации. О ее создании объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

"Комиссия будет заниматься формированием целостной языковой политики, чтобы обеспечить развитие и сохранение русского языка", – сообщил премьер-министр.

Мишустин отметил, что эксперты определят единые требования к созданию словарей справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. Также разработают концепцию государственной языковой политики.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.