В полицию за 16 лет не поступало жалоб на Михаила Хачатуряна

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Полиция проверила базу обращений в службу "02" с 2002-го по 2018 год и не обнаружила жалоб на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как пояснили в пресс-службе, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в полицию якобы не раз поступали сообщения о противоправных действиях Хачатуряна. Однако подобные слухи не соответствуют действительности, подчеркнули в МВД.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины. Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга.

Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.