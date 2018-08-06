Мать сестер Хачатурян рассказала о своих попытках заявить на мужа в полицию

6 августа, 13:10
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Мать трех сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга.
"Бывали очень давно случаи, что он в полиции мог взять и избить, потому что у него связи везде, даже не доходило до заявления. Ни заявления не было, ничего, и никто не вмешался. Раньше, 10 лет назад, может больше, они были близкими друзьями с начальником нашего отделения, поэтому ему все сходило с рук", – сказала женщина в эфире радио "Комсомольская правда".
Она также сообщила, что девушки не пытались бежать из дома, так как отец угрожал найти их и убить.
Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе три сестры – Мария, Ангелина и Крестина убили своего 57-летнего отца. На допросе они сразу же признали свою вину и рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.
Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают версию адвокатов сестер, по которой Михаил Хачатурян издевался над девочками и склонял их к интимной близости. Однако следствие считает, что это было предумышленное убийство.
Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10. В настоящее время девушки находятся до стражей до 28 сентября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: