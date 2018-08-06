Мать сестер Хачатурян рассказала о своих попытках заявить на мужа в полицию

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Мать трех сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга.

"Бывали очень давно случаи, что он в полиции мог взять и избить, потому что у него связи везде, даже не доходило до заявления. Ни заявления не было, ничего, и никто не вмешался. Раньше, 10 лет назад, может больше, они были близкими друзьями с начальником нашего отделения, поэтому ему все сходило с рук", – сказала женщина в эфире радио "Комсомольская правда".

Она также сообщила, что девушки не пытались бежать из дома, так как отец угрожал найти их и убить.

Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе три сестры – Мария, Ангелина и Крестина убили своего 57-летнего отца. На допросе они сразу же признали свою вину и рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают версию адвокатов сестер, по которой Михаил Хачатурян издевался над девочками и склонял их к интимной близости. Однако следствие считает, что это было предумышленное убийство.

Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10. В настоящее время девушки находятся до стражей до 28 сентября.