В России за сутки госпитализировали 1 278 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за прошедшие сутки госпитализировали 1 278 человек с коронавирусом. Это на 6,9% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 150 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 555, Санкт-Петербург – 259 и Московскую область – 194.

От последствий заболевания скончались 44 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 3 437 человек.

С начала пандемии в России зафиксирован 18 448 451 случай COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 877 013 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.

