Суббота в Москве будет прохладной и дождливой

Облачная и прохладная погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 6 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам, весь день небо над столицей будет затянуто облаками. Временами пройдет дождь.
Воздух в субботу прогреется максимум до +16−18 градусов, а по области будет от +14 до +19 градусов. К ночи температура опустится до 9−10 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Однако местами его порывы могут достигать 12−17 метров в секунду, предупредили синоптики.
Ранее метеорологи не исключили, что в столице нынешний июль может оказаться холоднее июня. По их словам, среднесуточная температура воздуха во второй месяц лета будет ниже нормы на три–четыре градуса. Как отмечают специалисты, последний раз москвичи сталкивались с такой погодой в 2013 году. Тогда в июне было около +20 градусов, а в июле – всего около +19 градусов.
Также сообщалось, что в эти выходные в Москве ожидаются дожди, пониженное атмосферное давление и температура до +18 градусов.
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