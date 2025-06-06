Гроза и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве 6 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переменная облачность с кратковременными дождями и грозой прогнозируется в Москве в пятницу, 6 июня. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 15 градусов, по области до 12 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Предупреждение будет действовать с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, в эти дни днем воздух будет прогреваться до 30–32 градусов.

В предстоящие выходные в московском регионе начнется купальный сезон. Вместе с тем специалисты отмечают, что взрослым находиться в воде желательно не более не более 6–11 минут, детям же – не больше 3 минут.