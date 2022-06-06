Эксперт оценила планы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ логическим завершением выхода РФ из Совета Европы.

"Я считаю, что заявление господина Володина – это логическое завершение выхода России из Совета Европы и выхода из регламента и обязательств России по исполнению решений ЕСПЧ на территории страны. Совет Европы использовал ЕСПЧ как политический механизм давления на Россию и забывал, что этот орган был создан для того, чтобы защищать права и свободы человека и гражданина", – приводит ее слова RT.

Юрист отметила, что принятые в отношении РФ решения организации имели политический подтекст, теперь решения ЕСПЧ не должны обладать высшей силой над решениями судов России.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на этой неделе.

По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы были предложены несколько поправок. В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

