Эксперт оценила планы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ логическим завершением выхода РФ из Совета Европы.
"Я считаю, что заявление господина Володина – это логическое завершение выхода России из Совета Европы и выхода из регламента и обязательств России по исполнению решений ЕСПЧ на территории страны. Совет Европы использовал ЕСПЧ как политический механизм давления на Россию и забывал, что этот орган был создан для того, чтобы защищать права и свободы человека и гражданина", – приводит ее слова RT.
Юрист отметила, что принятые в отношении РФ решения организации имели политический подтекст, теперь решения ЕСПЧ не должны обладать высшей силой над решениями судов России.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на этой неделе.
По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы были предложены несколько поправок. В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
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