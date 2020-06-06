Движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщил, что движение в центре Москвы будет ограничено 14 июня в связи с репетицией парада Победы, передает Агентство "Москва".

Дороги будут перекрыты с 21:00 до окончания мероприятия. На выделенных под репетицию участках ограничение движения будет полным.

В информационном центре сообщили, что движение будет перекрыто на следующих отрезках: ул. Тверская от ул. Моховая до Тверского бульвара и от ул. Большая Бронная до ул. Большая Садовая; ул. 1-я Тверская-Ямская от ул. Большая Садовая до ул. Гашека; Оружейный пер. от д. 3, стр. 1 до ул. Тверская; ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская; ул. Охотный Ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка; ул. Большая Никитская от ул. Моховая до Романова пер.

Добавляется, что по Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного бульвара и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и улицу Большая Бронная.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на Тверской улице нанесут временную желтую разметку. Она будет предназначена для движения военной техники во время репетиции и на самом параде Победы.

Кроме того, временную разметку для движения военной техники нанесли и на Манежной площади.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.