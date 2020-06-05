Временную разметку для парада Победы нанесли на Манежной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли временную разметку на Манежной площади в рамках подготовки к параду Победы.

"Она необходима для движения военной техники на репетиции и параде Победы", – говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в Twitter.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

