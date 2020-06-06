Минздрав рассказал, чего россияне ждут больше всего после снятия ограничений

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, чего россияне ждут больше всего после снятия ограничений режима самоизоляции. Об этом он сообщил в ходе интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала Россия 24.
По его словам, граждане в первую очередь хотят возобновления плановых операций. Он отметил, что к возвращению хирургических вмешательств нужно вернуться быстрее всего.
"Первое – это те хирургические вмешательства, которые были отложены. Если есть показания к плановой хирургической помощи, то, конечно же, при возникновении благоприятных условий нужно к этому вернуться и прооперировать", – отметил Мурашко.
Он добавил, что в настоящее время предпринимаются усилия по скорейшему возвращению высокотехнологичной помощи. Глава Минздрава также рассказал, что россияне ожидают возвращения услуг по восстановлению фертильности для тех, кто страдает бесплодием.
"Все ожидают этого для того, чтобы все-таки вернуться и ощутить радость материнства", – сказал Мурашко.
Помимо этого, по его утверждению, в России востребованы услуги, относящиеся к косметическим и пластическим процедурам. Что касается возобновления оказания медицинских услуг, то Мурашко обратил внимание на осторожность, с которой необходимо заниматься этим вопросом. Он подчеркнул, что это должно зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки в регионе.
"У нас регион от региона отличается, поэтому, если вы чувствуете, что, и врач говорит, что да, в нашем регионе спокойно и можно <...> [возобновлять] данный вид помощи, тогда да. Если все-таки есть какие-то опасения, риски, ну, всегда нужно взвешивать пользу и риск", – сказал глава Минздрава РФ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил постепенно возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи. В документе отмечается, что клиники, ранее перепрофилированные для приема больных коронавирусом, должны вернуться к нормальному режиму работы.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, оценивая ситуацию с COVID-19 в России, подчеркнул, что ее удалось переломить. Кроме того, в настоящий момент в ведомстве прорабатываются варианты обеспечения коек на случай второй волны коронавируса.
Столичные больницы начнут работать в обычном режиме
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