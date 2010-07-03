Оставленных в хостеле детей могут выписать из больницы в начале следующей недели

Детей, которых мать оставила в хостеле в подмосковных Котельниках, могут выписать из больницы в начале следующей недели, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, дети осваивают новые навыки.
"У них сохраняется небольшая температура из-за того, что у них режутся зубы. Мы думаем, что они пробудут в больнице до начала следующей недели", – приводит слова Мишоновой Агентство "Москва".
28 мая женщина пришла с мальчиком и девочкой в хостел в подмосковных Котельниках. Она попросила спальное место и сказала, что забыла в машине паспорт. После этого женщина ушла, оставив детей в хостеле. Спустя некоторое время сотрудники хостела обратились в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Суд арестовал женщину до 28 июля.
Детей, у которых диагностировали только небольшой кашель и насморк, доставили в инфекционную больницу. Позже их передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств. По словам врачей, малышам примерно 10–11 месяцев.
Как рассказала детский омбудсмен по Подмосковью, дети очень любопытны и активно играют. Она отметила, что у них есть небольшой недобор веса, но это поправимо.
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