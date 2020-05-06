Псковские власти введут обязательный "перчаточный" режим

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Псковской области введут обязательный "перчаточный" режим для жителей. Сейчас в регионе граждане уже должны носить маски в общественных местах.

Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусна.

По его словам, специалисты выдадут рекомендации гражданам, где будет пояснено – каким видом перчаток нужно пользоваться при посещении конкретных мест.

Ведерников добавил, что соответствующие рекомендации принимаются исходя из той информации, которую дал Сергей Собянин на совещании Госсовета.

В частности, там обсуждали введение масочного режима в общественных местах, продажу масок и выплаты населению в связи с режимом самоизоляции.

В регионе на данный момент выявлено 252 случая заражения и восемь летальных исходов, выздоровели 32 человека, сообщает Газета.ру.

Всего в России инфекцию выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них излечились, 1451 умер.