Снегопад ожидается в Москве 6 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пасмурная погода и снег ожидаются в Москве в воскресенье, 6 апреля. На дорогах гололедица и налипание мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снегопады 6 апреля будут идти без перерыва в течение 24 часов. К вечеру в столице ожидается от 5 до 10 сантиметров снега.

При этом на юге Подмосковья может выпасть до 15 сантиметров снега. Наибольший удар примут на себя Коломна, Серпухов и Кашира. После снегопадов ожидается несколько холодных дней.

