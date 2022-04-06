В Совфеде поддержали идею продления майских выходных до 10 дней

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Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов считает, что увеличение нерабочих дней в мае с 1-го по 10-е число позволит людям полноценно отдохнуть, передает РИА Новости.

"Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку", – убежден Абрамов.

Он отметил, что в период майских праздников люди смогут посадить урожай, отдохнуть и пообщаться с близкими.

Также, по мнению сенатора, к этому времени в России могут отменить все коронавирусные ограничения. Таким образом, длинные майские выходные станут компенсацией за новогодние каникулы, во время которых граждане не смогли полноценно отдохнуть из-за действующих в стране ограничительных мер.

Абрамов добавил, что "коммерческие структуры смогут сами определить свой график работы в начале мая".

С инициативой о продлении майских праздников до 10 дней выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень и провести время с близкими. Депутат полагает, что реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны и потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.