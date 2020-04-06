Два пациента с коронавирусом умерли в России за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в России – в Подмосковье и Коми. Общее число умерших составляет 47, сообщает Оперативный штаб.
За сутки в стране подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591. В Московской области зарегистрировали 82 случая.
В 80 регионах России на сегодняшний день зафиксировано 6343 случая. За сутки из больниц выписали 51 человека, за весь период – 406. По последним данным ВОЗ, в мире – более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось.
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление нового вируса. При этом она считает, что необходимости проходить тест всем простудившимся россиянам нет.
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