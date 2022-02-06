Эксперты назвали обманчивый симптом "Омикрон"-штамма

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Во время вспышки "Омикрона" пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка, но несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков коронавируса, последняя статистика показывает, что он им не является. К таким выводам пришли специалисты из ZOE COVID Study, сообщает РИА Новости.

При этом медики рассказали, что у некоторых пациентов с "Омикроном" действительно наблюдаются проблемы с ЖКТ. Однако, предположили специалисты, прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью нового штамма, а с тем, что люди ошибочно принимают данные признаки за коронавирус.

Эксперты уточнили, что тенденция на резкое увеличение числа пациентов, сообщивших о проблемах с желудочно-кишечным трактом, наблюдалась с середины декабря по конец января.

Для того, чтобы избежать кишечных инфекций, нужно мыть руки до и во время приготовления еды, придерживаться принципов здорового питания и соблюдать гигиену при посещении общественных мест, заключили специалисты.

Накануне Роспотребнадзор принял решение отменить карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Раньше он длился семь дней. Новые правила вступают в силу с 6 февраля.

Кроме того, инфицированным теперь не потребуется сдавать ПЦР-тест по выздоровлении, если болезнь длится дольше семи дней. Для тех же, кто болел меньше семи дней, чтобы выйти с самоизоляции, тестирование остается обязательным.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятнее всего, наступит в середине февраля. После этого, считает эксперт, может начаться такое же резкое снижение числа заболевших, как и в других странах.