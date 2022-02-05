Врач рассказал, можно ли определить штамм коронавируса по потере обоняния

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что сейчас нет точных симптомов, характерных конкретно для того или иного варианта коронавируса.

"Коронавирусная инфекция настолько похожа по очень многим направлениям на разные другие ОРВИ, что какой-то единой симптоматики у нас нет. Именно поэтому существуют различные варианты тестов: антигенный, ПЦР, антительный и прочие", – объяснил специалист.

По этой причине без лабораторного исследования сложно определить точный штамм вируса, которым заразился пациент, считает терапевт.





Алексей Водовозов врач-терапевт Например, обоняние пропадало чаще при исходном варианте (штамма из Уханя. – Прим. ред.), когда только начинался 2020 год. При "Дельте" это было более редкое явление и оно проявлялось во второй половине заболевания. С "Омикроном" – еще реже.

По мнению Водовозова, в случае с "Омикроном" потеря обоняния и вкусовых ощущений – настолько нехарактерный симптом, что на него уже не стоит опираться при подозрениях на COVID-19.

"Это может быть и "Дельта", и "Омикрон" – они сейчас вместе циркулируют. Вроде бы "Омикрона" больше выявляют, но очень сложно сказать точно, потому что в России его не всегда указывают в результате теста", – отметил специалист.

Врач уверен, что сейчас любое заболевание ОРВИ стоит считать потенциальной коронавирусной инфекцией, пока не доказано обратное. Чтобы убедиться в этом на 100%, следует пройти тестирование, заключил собеседник Москвы 24.

Ранее зарубежные специалисты представили полный перечень ранних симптомов, которые проявляются у пациента, заразившегося "Омикроном". В частности, речь идет о першении в горле, усталости и чихании. Кроме того, сюда отнесли ломоту в теле, головную и поясничную боль, а также ночную потливость.