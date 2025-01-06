Облачная погода без осадков ожидается в Москве 6 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в первый день недели, 6 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 2 до 7 градусов мороза.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 10 градусов.

Арктическое вторжение ожидается в Москве к середине января, в связи с чем средняя температура станет ниже многолетних значений. К концу месяца в столицу придут атлантические погодные процессы, из-за чего в город вернется теплая аномалия.

Температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов.