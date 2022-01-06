Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 69,88%. Об этом свидетельствуют данные портала "стопкоронавирус.рф".
Неделей ранее этот показатель составлял 71,4%.
Всего первым компонентом вакцины против коронавируса привились 6 742 878 москвичей. Еще 6 396 598 горожан прошли полный курс вакцинации.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте уровня коллективного иммунитета к коронавирусу по стране до 62,6%. Она добавила, что на 6 января вакцинацию первым компонентом провели 79 028 014 раз, полный цикл был завершен 75 113 883 раза.
За последние сутки в России подтвердили 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В том числе выявлено 1 630 (10,6%) эпизода заболевания без клинических проявлений.
В Москве подтвердили – 2 357 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 286, в Московской области – 742, в Краснодарском крае – 411, в Свердловском области – 390.
Коллективный иммунитет к ковиду снизился в ряде регионов РФ
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