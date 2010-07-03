Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

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Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд. Норма будет предусмотрена проектом защиты от "тенденциозных публикаций". Об этом сообщают "Ведомости".

Защищать судей планируют за счет нормативного акта о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. СМИ смогут привлекать к ответственности за дискредитацию судов и размещение негативных материалов на коммерческой основе – к таковым в Совете относят "необоснованную критику" и "умаление авторитета судебной власти".

Конкретные нормы и механизмы в Совете судей пока не проработали.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин после того, как они угрожали судье Мосгорсуда в интернете и призывали к экстремизму. Впоследствии в деле появился третий фигурант. Его задержали по решению Басманного районного суда.

