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Общество

11:08

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

общество безопасность

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд. Норма будет предусмотрена проектом защиты от "тенденциозных публикаций". Об этом сообщают "Ведомости".

Защищать судей планируют за счет нормативного акта о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. СМИ смогут привлекать к ответственности за дискредитацию судов и размещение негативных материалов на коммерческой основе – к таковым в Совете относят "необоснованную критику" и "умаление авторитета судебной власти".

Конкретные нормы и механизмы в Совете судей пока не проработали.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин после того, как они угрожали судье Мосгорсуда в интернете и призывали к экстремизму. Впоследствии в деле появился третий фигурант. Его задержали по решению Басманного районного суда.

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