Далай-лама рассказал, как достичь умиротворения

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Далай-лама во время онлайн-учений для российских буддистов рассказал, как достичь умиротворения, уменьшив чувства привязанности и гнева, сообщает РИА Новости.
По его мнению, важно понять, что вещи не существуют так, как представляется людям, а в корне каждого явления лежит причинно-следственная связь. Буддийский лидер отметил, что умение не цепляться за якобы истинное существование своего я позволяет уменьшить привязанность и гнев. Далай-лама также убежден, что большинство бед в мире случается из-за себялюбия и эгоцентризма.
"Человек не сможет обрести счастье, если думает только о себе и не заботится о других. Себялюбие приводит к недостаткам и порокам и приносит нам вред не только сейчас, но и в далеком будущем. А чем больше мы заботимся о других – тем больше счастья мы испытываем", – уверен он.
Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5–7 ноября. Он рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.
Ранее Далай-лама назвал эпидемию коронавируса следствием накопленной человечеством кармы. Он считает, что представители сферы здравоохранения "делают все возможное". Далай-лама подчеркнул, что благодарит за преданность своему делу всех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.
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