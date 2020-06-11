Фото: ТАСС/Boris Roessler/DPA
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому музыкальному альбому. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Песня называется Compassion ("Сострадание"), она войдет в дебютный альбом Inner World ("Внутренний мир"). В него входят 11 треков, записанные совместно с певицей Джунель Кунин.
Ожидается, что альбом станет доступен на онлайн-площадках 6 июля, его выход будет приурочен к 85-летию Далай-ламы XIV. Вырученные от продаж средства направят на благотворительность.
Ранее Далай-лама поделился секретом счастья. Он опроверг существующее мнение, что счастье связано с пятью органами чувств и материальными приобретениями. По его словам, счастье зависит от "шестого сознания" и "покоя ума".
Далай-лама является духовным лидером последователей тибетского буддизма. Он награжден Золотой медалью Конгресса, наградами различных фондов, общественных организаций и университетов ряда стран. До 2011 года он возглавлял Тибетское правительство в изгнании.
Лидер буддистов написал книги "Моя земля и мой народ", "Буддизм Тибета", "Свобода в изгнании", "Этика для нового тысячелетия". Его работы признаны многими институтами и университетами как основа мирных решений внутригосударственных и международных конфликтов.
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