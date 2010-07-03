Далай-лама поделился секретом счастья

Далай-лама опроверг существующее мнение, что счастье связано с пятью органами чувств и материальными приобретениями. На самом деле счастье зависит от "шестого сознания" и "покоя ума". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания – ментальный… Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера", – сказал Далай-лама.
По его словам, на западе в целом образование направлено на получение материальной выгоды, однако это может "подарить нам только чувственные наслаждения".
Далай-лама отметил, что ощущение счастья можно получать от спорта, музыки, еды, секса, однако это основано на чувственном восприятии.
"Такое счастье непостоянно. Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания", – отметил духовный лидер.
Он подчеркнул, что ментальное сознание выше того, которое связано с органами чувств.
Духовный лидер призвал стараться уходить от этого "рабства", "работать с ментальным уровнем", чтобы достичь "покоя ума".
Профессор Лондонской школы экономики и общественно-политических наук Пол Долан ранее сообщил, что самыми счастливыми людьми в обществе являются незамужние и бездетные женщины.
Ученый провел соцопрос, в ходе которого замужние женщины говорили, что счастливы, только если рядом с ними находился их муж. Отвечая на вопросы в одиночку, они сетовали на проблемы в отношениях и бытовые трудности.
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ рассказали, в каких городах страны люди наиболее удовлетворены жизнью. Лидером оказался Владивосток. Его показатель счастья составил 87 процентов. Следом расположился Томск с 86 процентами удовлетворенных жизнью горожан, в Липецке и Оренбурге это 85 процентов.
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