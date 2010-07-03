Названа самая счастливая категория людей

Самыми счастливыми людьми в обществе являются незамужние и бездетные женщины. К такому выводу пришел профессор Лондонской школы экономики и общественно-политических наук Пол Долан, сообщает "Вечерняя Москва".
Ученый провел соцопрос, в ходе которого замужние женщины говорили, что счастливы, только если рядом с ними находился их муж. Отвечая на вопросы в одиночку, они сетовали на проблемы в отношениях и бытовые трудности.
В то же время незамужние и бездетные женщины чувствуют себя более счастливыми из-за отсутствия таких проблем. А вот одинокие женщины чувствуют себя менее счастливыми из-за давления общества, в котором успехом считается создание семьи.
Профессор заметил, что от создания семьи больше выигрывают мужчины, поскольку они ведут более размеренный образ жизни, больше зарабатывают и меньше идут на риски. Вместе с браком к женщине приходят заботы, а продолжительность их жизни снижается.
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ рассказали, в каких городах страны люди наиболее удовлетворены жизнью. Лидером оказался Владивосток. Его показатель счастья составил 87 процентов. Следом расположился Томск с 86 процентами удовлетворенных жизнью горожан, в Липецке и Оренбурге это 85 процентов.
По 84 процентов – в Череповце, Грозном и Чите. Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).
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