Психолог рассказала, нужен ли мужчина самодостаточной женщине

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Психолог рассказала, нужны ли мужчины самодостаточным женщинам. Такая женщина, которая уверенно стоит на ногах, воспринимается обществом, прежде всего, как финансово обеспеченный человек, и она может сама позаботиться о себе. Хотя, по мнению эксперта, это довольно узкое понимание самодостаточности, заявила преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук, сообщают "Дни.ру".

Проблема большинства женщин в том, что ответственность за свое счастье они перекладывают на третье лицо, то есть на мужчину, который должен сделать их счастливыми, развлекать и поддерживать. Левчук утверждает, что таким образом на мужчин возлагается большой спектр обязанностей, и если он не справляется с этой миссией, женщина начинает на него давить, так и разрушаются отношения и семьи. По-настоящему самодостаточная женщина не нуждается в этом, заявила Левчук.

Самодостаточная женщина не перекладывает такую ответственность на мужчину. Он может взаимодействовать с ней в роли мужа и партнера, в такой семье нет конфликтного напряжения.

Психолог уточнила, что по-настоящему достойный и развитый мужчина с высоким интеллектом ищет себе ровню, и ему не нужно самоутверждаться за счет женщины.

Также Левчук отметила, что самодостаточная женщина всегда будет раздражать завистливых мужчин, которые воспринимают женщину как конкурента и пытаются ее унизить.

"Такие мужчины будут охотиться на самодостаточную женщину, считая, что заполучить ее уже само по себе круто, а уж сломать, подчинив себе ее волю – верх наслаждения. Неудачники тоже всегда будут хотеть присоединиться к ее финансам и ресурсам", – сказала Левчук.

Такие женщины привлекают всех подряд, поэтому, прежде чем вступать в отношения, ей придется "разобраться в сортах мужчин, претендующих на руку и сердце".