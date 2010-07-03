Психолог рассказала, нужен ли мужчина самодостаточной женщине

Психолог рассказала, нужны ли мужчины самодостаточным женщинам. Такая женщина, которая уверенно стоит на ногах, воспринимается обществом, прежде всего, как финансово обеспеченный человек, и она может сама позаботиться о себе. Хотя, по мнению эксперта, это довольно узкое понимание самодостаточности, заявила преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук, сообщают "Дни.ру".
Проблема большинства женщин в том, что ответственность за свое счастье они перекладывают на третье лицо, то есть на мужчину, который должен сделать их счастливыми, развлекать и поддерживать. Левчук утверждает, что таким образом на мужчин возлагается большой спектр обязанностей, и если он не справляется с этой миссией, женщина начинает на него давить, так и разрушаются отношения и семьи. По-настоящему самодостаточная женщина не нуждается в этом, заявила Левчук.
Самодостаточная женщина не перекладывает такую ответственность на мужчину. Он может взаимодействовать с ней в роли мужа и партнера, в такой семье нет конфликтного напряжения.
Психолог уточнила, что по-настоящему достойный и развитый мужчина с высоким интеллектом ищет себе ровню, и ему не нужно самоутверждаться за счет женщины.
Также Левчук отметила, что самодостаточная женщина всегда будет раздражать завистливых мужчин, которые воспринимают женщину как конкурента и пытаются ее унизить.
"Такие мужчины будут охотиться на самодостаточную женщину, считая, что заполучить ее уже само по себе круто, а уж сломать, подчинив себе ее волю – верх наслаждения. Неудачники тоже всегда будут хотеть присоединиться к ее финансам и ресурсам", – сказала Левчук.
Такие женщины привлекают всех подряд, поэтому, прежде чем вступать в отношения, ей придется "разобраться в сортах мужчин, претендующих на руку и сердце".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.