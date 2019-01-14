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17:37

Фестиваль буддийского искусства пройдет в Москве

досуг культура религия

17:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль буддийского искусства и культуры состоится с 18 января по 5 марта в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадки фестиваля – буддийский центр Алмазного пути традиции Карма Кагью, электротеатр "Станиславский" и "Театр Луны". Буддисты расскажут о своих традициях, а гости присоединятся к празднованию Нового года по восточному календарю.

18 января в "Театре Луны" (улица Малая Ордынка, дом 31, строение 1) фестиваль откроется премьерой спектакля "Пять жизней" по роману писательницы-буддолога Елены Леонтьевой. На 5 февраля запланирована премьера фильма "Буддизм в России: из прошлого в настоящее" в электротеатре "Станиславский" (улица Тверская, дом 23, фойе).

На выставку "Сокровища Гималаев" в центре Алмазного пути традиции Карма Кагью (Каланчевский тупик, дом 3-5, строение 6) привезут 350 произведений буддийского искусства.

Заключительным событием станет день открытых дверей в Московском буддийском центре 1 марта. В программе: экскурсии по центру, лекции и кинопоказы.

досуг культура религия

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