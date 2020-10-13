Далай-лама назвал эпидемию COVID-19 следствием накопленной кармы

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Далай-лама назвал эпидемию коронавируса следствием накопленной человечеством кармы. О мерах, которые необходимо принять, чтобы побороть заболевание, он рассказал в своем выступлении.

Он считает, что представители сферы здравоохранения "делают все возможное". Далай-лама подчеркнул, что благодарит за преданность своему делу всех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.

"Каждое утро я начитываю мантры и молюсь о том, чтобы эта пандемия поскорее сошла на нет. Я посвящаю эти практики благоденствию мира и особенно Индии", – рассказал лидер тибетского буддизма.

Далай-лама подчеркнул, что люди принимают на себя чужое страдание, когда взращивают бодхичитту (альтруистический настрой), а также выполняют "практику уравнивания и замены себя на других". Он рассказал, что переживаемая радость помогает человеку превращать враждебные обстоятельства в те условия, которые будут благоприятными для добродетели.

"Если мы хотим обрести счастье и внутренний покой, мы должны задействовать свой интеллект и соблюдать гигиену эмоций", – рассказал Далай-лама.

По словам лидера тибетского буддизма, развитие сознания поможет умиротворить его, что позволит переносить телесную боль, не испытывая чрезмерного беспокойства.

"Все мы, включая животных, насекомых и микробов, одинаковы в своем стремлении к счастью и нежелании испытывать страдания. Мы, люди, обладаем развитым интеллектом – одним из главных факторов, способствующих внутреннему покою и радости. Однако интеллект может не только подарить нам надежду, но и вселить в нас страх. Поэтому нам прежде всего необходимо внутреннее умиротворение", – подытожил Далай-лама.

Ранее Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому музыкальному альбому. Песня получила название Compassion ("Сострадание"), она стала частью дебютного альбома Inner World ("Внутренний мир"). В него входят 11 треков, записанных совместно с певицей Джунель Кунин.