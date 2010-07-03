Эксперт оценил идею Далай-ламы о присоединении России к ЕС

Профессор РУДН Юрий Почта оценил идею духовного лидера Далай-ламы присоединить Россию к Евросоюзу.

По его словам, само по себе предложение доброе и гуманистическое. "За ним стоит предположение, что Россия – важный участник мирового сообщества", – цитирует эксперта RT.

При этом Почта считает, что есть множество экономических и политических факторов, из-за которых такую идею нельзя реализовать.

"Россия целенаправленно пыталась создать конструктивные отношения с Европейским Союзом, но за последние несколько лет все эти связи были заморожены", – заключил политолог.

Ранее Далай-лама выразил мнение, что России следует присоединиться к ЕС для достижения стабильности в мире.

Отношения РФ и ряда западных стран ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции.

Москва приняла ответные шаги и взяла курс на импортозамещение. В список запрещенных для поставок в Россию товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.