Эксперты прокомментировали инициативу ввести налоговый вычет на фитнес

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Цены на услуги фитнеса в связи с принятием законопроекта, позволяющего вернуть 13 процентов от суммы расходов на абонементы, по мнению экспертов, вырастут. Об этом в интервью Москве 24 заявила специалист управления проектами по продажам и маркетингу в сфере услуг Инна Емельянова.

"Цены повысятся, конечно. А как выживать? Сейчас неблагоприятное время для фитнес-индустрии. 2019 год с точки зрения динамики и роста клиентской базы и дохода – один из самых тяжелых в фитнес-индустрии. Наверное, никогда не приходилось быть такими изобретательными, настолько смотреть в разных направлениях маркетинга, чтобы удерживать клиентов и привлекать новых", – объясняет эксперт.





Инна Емельянова специалист управления проектами по продажам и маркетингу в сфере услуг Станут ли люди больше посещать фитнес-центры – будет зависеть от экономической ситуации в стране. Можно предположить, что в какой-то степени вырастет количество клиентов. Но покроет ли это те минусы, которые люди получат от повышения цен на клубные карты, не факт

Налоговый эксперт Юлия Майфет также допускает "коррекцию" цен на услуги фитнес-центров.

"Все, что касается ценообразования – это рыночные условия, сами центры планируют, прогнозируют и с учетом этого корректируют цены. Повысят цены планомерно без привязки к этому событию (принятию законопроекта – Прим. ред.)", – уточняет Майфет.





Юлия Майфет налоговый эксперт Это получается, что просто льгота гражданам, фитнес-центры с этим не связаны. Нужно понимать, что это не будет таким повышением, как сумма налогового вычета, но это будет небольшая коррекция с учетом инфляции по рынку

Ранее сообщалось, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, уже поступил в правительство. Предполагается, что в ГД его внесут в декабре, пояснил депутат.

Согласно проекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составит 120 тысяч рублей. Налогоплательщик сможет получить обратно до 15,6 тысячи рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег.

Виды услуг и перечень организаций, на которые распространится новый вычет, будет установлен позже. После того, как закон вступит в силу, министерство спорта разработает необходимый документ. В законе "О физической культуре и спорте в РФ" появится определение физкультурно-оздоровительной услуги.

Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

В правительстве предложили принять закон о налоговом вычете на оплату финтеса

По словам Гутенева, инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана Госдумой. Следовательно, первое чтение документа может пройти оперативно, еще до конца года.

При этом сам депутат считает, что логичнее было бы работодателям компенсировать затраты сотрудников на фитнес-услуги. А деньги из бюджета направить на социальную помощь.

В Роспотребнадзоре ранее дали рекомендации по выбору спортзала. В частности, там призвали избегать помещений в подвалах и на цокольных этажах из-за слабой вентиляции.



Соболева Илона