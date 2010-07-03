Эксперты прокомментировали инициативу ввести налоговый вычет на фитнес

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Цены на услуги фитнеса в связи с принятием законопроекта, позволяющего вернуть 13 процентов от суммы расходов на абонементы, по мнению экспертов, вырастут. Об этом в интервью Москве 24 заявила специалист управления проектами по продажам и маркетингу в сфере услуг Инна Емельянова.
"Цены повысятся, конечно. А как выживать? Сейчас неблагоприятное время для фитнес-индустрии. 2019 год с точки зрения динамики и роста клиентской базы и дохода – один из самых тяжелых в фитнес-индустрии. Наверное, никогда не приходилось быть такими изобретательными, настолько смотреть в разных направлениях маркетинга, чтобы удерживать клиентов и привлекать новых", – объясняет эксперт.
Налоговый эксперт Юлия Майфет также допускает "коррекцию" цен на услуги фитнес-центров.
"Все, что касается ценообразования – это рыночные условия, сами центры планируют, прогнозируют и с учетом этого корректируют цены. Повысят цены планомерно без привязки к этому событию (принятию законопроекта – Прим. ред.)", – уточняет Майфет.
Ранее сообщалось, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, уже поступил в правительство. Предполагается, что в ГД его внесут в декабре, пояснил депутат.
Согласно проекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составит 120 тысяч рублей. Налогоплательщик сможет получить обратно до 15,6 тысячи рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег.
Виды услуг и перечень организаций, на которые распространится новый вычет, будет установлен позже. После того, как закон вступит в силу, министерство спорта разработает необходимый документ. В законе "О физической культуре и спорте в РФ" появится определение физкультурно-оздоровительной услуги.
Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.
В правительстве предложили принять закон о налоговом вычете на оплату финтеса
По словам Гутенева, инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана Госдумой. Следовательно, первое чтение документа может пройти оперативно, еще до конца года.
При этом сам депутат считает, что логичнее было бы работодателям компенсировать затраты сотрудников на фитнес-услуги. А деньги из бюджета направить на социальную помощь.
В Роспотребнадзоре ранее дали рекомендации по выбору спортзала. В частности, там призвали избегать помещений в подвалах и на цокольных этажах из-за слабой вентиляции.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: