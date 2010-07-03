В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на фитнес

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Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Как пишет газета "Известия", соответствующий законопроект, разработанный Минфином, уже поступил в правительство. Предполагается, что в ГД его внесут в декабре, пояснил депутат.

Согласно проекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет составит 120 тысяч рублей. Налогоплательщик сможет получить обратно до 15,6 тысячи рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег.

Виды услуг и перечень организаций, на которые распространится новый вычет, будет установлен позже. После того, как закон вступит в силу, министерство спорта разработает необходимый документ. В законе "О физической культуре и спорте в РФ" появится определение физкультурно-оздоровительной услуги.

Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

По словам Гутенева, инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана Госдумой. Следовательно, первое чтение документа может пройти оперативно, еще до конца года.

При этом сам депутат считает, что логичнее было бы работодателям компенсировать затраты сотрудников на фитнес-услуги. А деньги из бюджета направить на социальную помощь.

В Роспотребнадзоре ранее дали рекомендации по выбору спортзала. В частности, там призвали избегать помещений в подвалах и на цокольных этажах из-за слабой вентиляции.