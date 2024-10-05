Синоптик Вильфанд: бархатный сезон на Черноморском побережье продлится до середины октября

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Россиянам пообещали продолжение бархатного сезона на Черноморском побережье минимум до середины октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Обычно он уже заканчивается в конце сентября – начале октября. В этом году он будет длиться минимум до середины октября. В Крыму бархатный сезон раньше завершается, но температура воздуха на побережье сейчас 24–26 градусов, а температура воды в Ялте и в Феодосии – 23 градуса", – передает ТАСС его слова.

При этом в Анапе, Сочи и Геленджике вода прогревается до 23–24 градусов, уточнил синоптик. Кроме того, по словам Вильфанда, существенные осадки не прогнозируются.

Уже треть территории России покрыта снегом, отметил ранее Вильфанд. К этой части относятся Якутия, Чукотка, Магаданская область, а также северные части Хабаровского и Красноярского краев. На следующей неделе этот список дополнится Архангельской областью и ЯНАО, отметил синоптик.

