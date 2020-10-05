Москвичам пообещали продолжение бабьего лета в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солнечная и сухая погода ожидается в столице в понедельник, 5 октября, сообщает центр погоды "Фобос".

"Сегодня бабье лето в Центральной России продолжится. Западная периферия антициклона по-прежнему будет обеспечивать москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и очень теплой для начала октября погодой", – отмечают синоптики.

Воздух в городе прогреется до плюс 21 градуса, что, согласно данным метеорологов, выше нормы на 6–8 градусов.

Ранее синоптики предсказали аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха там будет превышать норму на 2–5 градусов.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов ожидается в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.

В Москве, несмотря на теплую погоду, будет облачно, а в Подмосковье 5 октября могут пройти дожди.

