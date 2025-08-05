Почти 130 малым городам России грозит исчезновение

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В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых города. Такие данные представлены в исследовании РАНХиГС, сообщает газета "Известия".

Определяющим фактором исследователи называют сокращение населения. В малых городах проживают около 3,4 миллиона жителей. Однако за последние десять лет численность их сократилась в среднем на 314 тысяч человек. Кроме того, важным факторами являются снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

Наибольшая опасность исчезновения угрожает северным угольным, металлургическим и лесопромышленным городам, а также периферийным городам депрессивных регионов. Например могут перестать существовать Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область), Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).

Как отметил заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов, уменьшение городов может происходить на глазах нескольких поколений. Но эксперт подчеркнул, что эти процессы не всегда необратимы. Если предоставить новые экономические силы, например перераспределить логистические потоки, создать промышленные или агропромышленные комплексы, инвестировать в развитие регионального туризма и локального производства, малые города могут восстановиться.

Ранее Москва заключила сделки с региональными предприятиями на сумму около 308 миллиардов рублей. Руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева уточнила, что это на 66% больше, чем в прошлом году. Она также добавила, что чаще всего у региональных поставщиков закупают строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги.