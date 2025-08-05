До 25 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в столице 5 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 5 августа, составит от 23 до 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами – кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 21 до 26 градусов, на севере области возможны сильные осадки и гроза.

На территории региона будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице был пройден максимум ливней. При этом синоптик указал на вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который сохранялся с 1989 года. Тогда в Москве было зафиксировано 37,8 миллиметра осадков.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столицу будут чаще приходить жара и обильные осадки. По его словам, ученые со всего мира приходят к выводу, что потепление климата будет проходить как минимум до конца 21 века.