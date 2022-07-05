В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о создании движения детей и молодежи

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект о создании в России движения детей и молодежи принят Госдумой во втором чтении.

Пленарное заседание состоялось во вторник, 5 июля. Отмечается, что этот проект предполагает воспитательную работу и организацию досуга для детей и подростков. У ребят, которые станут участниками движения, будут взрослые наставники.

Специальную воспитательную программу будет разрабатывать Минпросвещения.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения "Большая перемена". Он отметил, что движение призвано сформировать интересную, доступную и равную среду для развития молодого поколения. При этом, по словам президента, ее устройство должны определять сами дети.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 19 мая. Участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Позднее стало известно, что движение получит право на свою символику – гимн, эмблемы и прочее.

