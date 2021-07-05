Роспотребнадзор дал рекомендации по размещению в пунктах эвакуации в условиях COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В каждой комнате в пунктах временного размещения в условиях распространения коронавируса должны проживать не более четырех человек, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

"При размещении прибывающих ограничить по возможности количество проживающих в комнатах – не более четырех человек, предпочтительно размещение в одной комнате членов одной семьи", – говорится в тексте.

При невозможности ограничения численности проживающих необходимо обеспечить полутораметровую дистанцию между их кроватями, уточнили специалисты.

Ранее Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму из-за подтоплений. В Крыму разворачиваются пункты временного размещения с учетом новых рекомендаций. Сообщается, что специалисты уже усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, которая подается населению.

В Бахчисарайском районе Крыма после паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Там выпала двухмесячная норма осадков. В результате из берегов вышли две реки и сошел сель. Подтопленными оказались свыше 60 домовладений.

На территории Сочи вследствие сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацесты, Хосты, Кудепсты, Хороты. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.