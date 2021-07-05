В Омской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Омской области. Соответствующее постановление имеется на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.
В документе уточняется, что препарат должны получить работники в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
"Обеспечить проведение профилактических прививок <...> следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: <...> подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ", – уточняется в постановлении.
Добавляется, что обязательной вакцинации также подлежат работники просветительских мероприятий и госслужащие.
В документе также устанавливаются сроки проведения обязательной вакцинации. Первый компонент граждане должны получить до 31 июля, второй – до 28 августа.
Ранее руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин пояснил, кто входит в список для обязательной вакцинации в столице. Сообщалось, что сведения о вакцинировании 60% сотрудников столичные организации должны подавать с 1 июля.
До этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Под действие постановления подпали в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
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