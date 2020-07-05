Еще 561 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 561 пациент выздоровел в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших в городе – 157 020, сообщила вице-мэр.

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 21 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 317 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением по стране остаются 280 347 человек.

Более 8 тысяч человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного COVID-19.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он добавил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.