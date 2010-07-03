Эксперт прокомментировал данные ЦБ о новом способе мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц оценил сообщения о новом виде мошенничества через банкоматы.

"Финансовый сектор находится в активном поле интересов кибермошенников. Это самый быстрый способ наживы... Поэтому на финансовый сектор и приходится наибольшее число уязвимостей, они есть и в других системах... После обнаружения этих уязвимостей банки быстро дорабатывают свои сценарии и закрывают бреши в системе", – цитирует эксперта RT.

Он добавил, что чаще всего злоумышленники крадут деньги через банкоматы. Лифшиц рекомендовал горожанам переключиться на мобильные приложения с верификацией личности, поскольку, по его словам, через них уровень мошенничества в разы ниже, чем в терминалах

"Рекомендуем уходить в онлайн, где можно видеть мошенничество и где банк может реагировать более оперативно", – заключил Лифшиц.

Ранее Банк России рассказали о новом способе мошенничества при переводе денег с карты через банкомат. На сайте регулятора говорится, что в самом начале в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. В этот момент терминал направляет запросы в банк-получатель и банк-отправитель. После одобрения выполняется фактический перевод.

Но процедура перевода еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, следует отказ. После этого сообщение о возврате направляется в банковские учреждения. В результате "заморозка" средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.

