Небольшая облачность без осадков ожидается в столице 5 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшая облачность без осадков ожидается в столице в четверг, 5 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 25 до 27 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 6 июня температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов. Также ночью местами ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Жара до 34 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 8 июня, столбик термометра поднимется днем до 30 градусов, на следующий день – до 33 градусов, а во вторник, 10 июня, – до 34.

Между тем прошедшая весна стала третьей среди самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений. На первом месте стоит сезон весны 1975 года, а второй оказалась весна 2007-го.