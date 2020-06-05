Глава Росавиации рассказал об открытии международных рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал возможность открытия международных рейсов, передает РИА Новости.
Он отметил, что в настоящий момент нельзя дать точный прогноз. Нерадько сообщил, что в первую очередь будут проводить возобновление внутреннего авиасообщения.
"Я не занимаюсь прогнозами. Сначала будут открываться внутренние рейсы, сейчас они показывают свой рост. Роспотребнадзор будет наблюдать, будет ли меняться [эпидемиологическая обстановка]", – заявил Нерадько.
Главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров также считает, что сейчас сложно назвать вероятные даты возобновления международного авиасоообщения. Он отметил, что решение будут принимать страны, которые ограничили перелеты. Кроме того, открытие международных рейсов будет также зависеть от динамики развития пандемии. Гусаров не исключил вариант, при котором авиасообщение между странами может возобновиться лишь весной 2021 года.
Между тем, председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев отметил, что международные рейсы могут начать постепенно открывать уже в июле 2020 года. В то же время пассажиропоток, по его мнению, вернется к допандемическим значениям лишь весной или летом 2021 года.
В свою очередь Ростуризм планирует предложить свыше 20 новых туристических направлений для путешествий внутри страны. В агентстве считают, что россиян необходимо познакомить с возможностями отдыха в разных местах на территории РФ с целью обеспечения безопасности путешествий.
В России готовятся к открытию внутреннего авиасообщения
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