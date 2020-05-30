Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей в качестве поддержки аэропортов в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиарда рублей", – говорится в справке к документу.

Как отмечается, что деньги выделяются из резервного фонда правительства по поручению Владимира Путина. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.

Ранее российский лидер поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов. Глава государства отметил, что подобная программа позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолетов за два года. Также президент заявил о необходимости обеспечить надежное авиасообщение в России, чтобы у отрасли были перспективы развития. Глава государства подчеркнул важность обеспечения качественного и безопасного авиасообщения в стране.

