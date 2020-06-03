Ростуризм предложит более 20 новых туристических направлений внутри страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Федеральное агентство по туризму готовит представить россиянам на лето этого года более 20 новых туристических направлений для путешествий по стране. Об этом сообщила советник главы Ростуризма Елена Лысенкова, передает РИА Новости.

"Ростуризм сформировал для себя чуть больше 20 туристических направлений, которые пока не находятся в топ-листе. Мы считаем, что для безопасности путешествий и для более равномерного распределения спроса по всей стране нужно познакомить туристов с возможностью отдыха в разных местах страны", – заявила Лысенкова.

Лысенкова обратила внимание, что в РФ есть много мест, которые будут интересны туристам.

"Те чартерные программы, которые мы разрабатываем, позволят запустить доступные виды отдыха с пакетными турами, где есть транспортные услуги, проживание, экскурсионные программы, упакованные в выгодную цену", – подчеркнула Лысенкова.

Ранее стало известно, что международное авиасообщение может восстановиться к 2021 году. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров уточнил, что решение принимают правительства стран, которые ограничили перелеты. С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

При этом Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях пандемии. Отмечается, что самолеты должны быть загружены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции.